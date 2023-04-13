الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الصباحالقيادة تعزي رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي في وفاة والدهولي العهد يُعزي ولي العهد في دولة الكويت في وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الصباحأمير المدينة يزور سلطان بروناي دار السلامالمملكة وسوريا تعلنان عن بدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجويةوزيرِ الحرس الوطني يدشِّن مركزَ استقبال المراجعين بوزارة الحرس الوطنيسلطان بروناي دار السلام يزور المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبويةرئيس جمهورية نيجيريا يغادر المدينة المنورة"التجارة": ضبطُ أكثرَ من 498 ألف ملصقٍ وآلةٍ تستخدم لتزوير العلامات التجارية والتغليف لإعادة تعبئة الدجاج المجمَّد"الأرصاد" تنبّه من استمرار الأمطار على الرياض حتى الـ 10 من صباح يوم غدٍالمملكة تستضيف معرض الطهي العالمي «InFlavour» في أكتوبر المقبلماكرون: أن تكون "حليفاً" لواشنطن لا يعني أن تكون "تابعاً لها"وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (السلام الشامل) : بذلت المملكة جهوداً دبلوماسية في مسارات مختلفة في سبيل الوصول إلى عالم أكثر تسامحاً، وتذليل التحديات والصعوبات القائمة بين الدول في سبيل إرخاء سحابة السلام العالمي خصوصاً في المناطق التي عانت من الخلافات والنزاعات، والمملكة في ذلك تقود حراكاً سياسياً في الشرق الأوسط من أجل تهدئة التوترات، وهي من موقع دورها المحوري لتعزيز السلام وتوحيد الخطاب على المستوى العربي أو الإسلامي والتقليل من حدته ونبذ الكراهية وبناء جسور تواصل بين الشعوب العربية والإسلامية وغيرها من شعوب العالم، تقيم جسور السلام الذي يقود إلى احتواء الأزمات على المستويين الإقليمي والدولي.وأكدت على تعزيز قيم التعايش المشترك جاء بمثابة إضافة من أجل تحقيق بؤرة واسعة من السلام العالمي، حيث عقدت المملكة العديد من المؤتمرات تلاقى بها رجال الدين والعلماء من مختلف الديانات والطوائف، لتوحيد الكلمة، وتأصيل قيم التعايش على اختلاف والمذاهب والثقافات من أجل سمو الإنسانية، مما يبرهن على أن المملكة تسعى دائماً من موقع إيمانها، وعلى مبدأ الكتاب والسنة، وانطلاقاً من تعاملات صفوة الخلق النبي محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، إلى تأكيد أهمية بناء الجسور في الحوار والتصدي لخطابات الكراهية.وأضافت : لا شك بأن المملكة بدبلوماسيتها حققت الكثير من المتغيرات في المشهد السياسي العربي الإقليمي والإسلامي باتفاقات تبعث السلام في المنطقة، وأقامت تحالفات مع الدول لتعزيز التعاون، وعقدت المزيد من الشراكات الواسعة على مختلف الصعد، إلى جانب التعاون مع الكثير من المنظمات الدولية من أجل تنمية الدول المتضررة ودعم حكوماتها وتحقيق الحياة الكريمة لشعوبها.وأعتبرت إن استئناف العلاقات بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمباحثات بين البلدين التي عقدت في العاصمة بكين، نموذج لرغبة المملكة في نشر السلام.وأشارت الى أن سياسة المملكة الحكيمة وجهودها المشرفة لنشر ثقافة السلام على مستوى العالم وقبول الآخر وفض النزاعات بين الدول جاءت كإحدى النتائج السياسية المهمة من أجل إعادة التوازن المطلوب في المنطقة، والقضاء على الاختلافات التي تهدد العالم، من منطلق الإدراك بأهمية تأصيل مبدأ السلام على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز آليات الحوار إلى جانب إقامة جسور التواصل، وتسوية مختلف الصراعات القائمة بطرق سلمية، وكل ما من شأنه أن يساهم في تعزيز الحوار والتضامن بين مختلف الحضارات والشعوب والثقافات، ويقضي على التنافر والكراهية.وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( ريادة رقمية ) : بخطوات عملية ناجحة، تواصل المملكة إنجاز مكتسباتها النوعية المتتالية في مراحل التحول الرقمي، ضمن مستهدفات رؤيتها الطموحة 2030، وتقدمها في تطبيق إستراتيجية “الحكومة الذكية” بقدرات عالية المستوى ووفق المعايير العالمية، وطموح التنافسية التي حققت فيها خلال سنوات قليلة، مركز الصدارة والترتيب المتقدم في العديد من المؤشرات ذات الصلة.وأضافت : بهذه الإنجازات والمكتسبات، باتت المملكة رافعة رئيسية لرسم مستقبل الحكومة الرقمية عالميًا، والإسهام الكبير في هذا التوجه متسارع الخطى، وفرص الاستثمار المتعاظمة في مجالاته وتقنياته وخدماته، بكل ما لها من تأثير كبير في الاقتصاد الرقمي، والقيمة الهائلة للبيانات وللوقت وللعائد على التنمية والمجتمعات والأفراد في الدول القادرة على تحقيق ذلك.وختمت : في هذا الإطار، تكمن أهمية “ملتقى الحكومة الرقمية” الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية في نسخته الثانية خلال ديسمبر المقبل بالرياض، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، ونخبة من الخبراء والمختصين، وصنّاع القرار في مجال الحكومة الرقمية من المملكة وخارجها، وما سيشهده الملتقى من جلسات لمناقشة التحديات وتبادل الخبرات، ومشاركة التجارب قصص النجاح ، وبناء الشراكات، واستشراف الآفاق المستقبلية لهذا القطاع الواعد في المملكة تعزيزًا لخطوات الريادة.// انتهى //08:40ت م0048