القدس المحتلة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أحد عشر فلسطينياً، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، طالت عددًا من المدن والبلدات بالضفة الغربية، تخللها مواجهات في بعض المناطق.وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتين شرق رام الله، واعتقلت ثلاثة شبان، كما اقتحمت بلدة العوجا شمال مدينة أريحا، واعتقلت خمسة شبان من عائلة واحدة، إضافة إلى اعتقال شاب من طولكرم، وشابين بعد اقتحام منزليهما، في بلدة بيت أمر.واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.// انتهى //10:01ت م0051