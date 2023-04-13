بروكسل 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسسجلت وكالة أمن الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي " فرونتكس"، 54 ألف حالة عبور غير قانوني عبر طرق مختلفة من حدود الدول التي تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من هذا العام، مما يمثل زيادة بنسبة 26 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م.وذكرت الوكالة أن الطريق عبر وسط البحر المتوسط كان الطريق الأكثر استخداماً في الربع الأول من العام - حيث سجلت ما يقارب 28 ألف حالة عبور غير قانونية للحدود هناك، أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل عام، وأن ثاني أكثر طرق الهجرة نشاطاً هو الطريق عبر غرب البلقان، حيث تم اكتشاف 15 ألف حالة هجرة غير شرعية في الربع الأول من عام 2023.وكانت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة قد أشارت في وقت سابق إلى أنها وثقت وفاة 441 مهاجراً على طول الطريق عبر وسط البحر المتوسط بين شهري يناير ومارس، مما يجعل الربع الأول من عام 2023م هو الأكثر مأساوية منذ ست سنوات.// انتهى //10:44ت م0054