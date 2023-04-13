القاهرة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بمباحثات القمة التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة أمس، وتناولت سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق والتضامن بين الدول العربية، لمجابهة التحديات المتزايدة على الأصعدة كافة.وأخبرت أن وزير الخارجية سامح شكري سيبحث اليوم مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في أنقرة ، مسارتطبيع العلاقات بين البلدين وذلك استكمالاً للمباحثات التي أجريت بين الجانبين في القاهرة مؤخراً.وسلطت صحف الخميس الضوء على طرح مصر ضمن مشاركتها في "اجتماعات الربيع" لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، مبادرة لإنـشـاء تحـالـف الـديـون المستدامة؛ بـهـدف خـلـق حـيـز مـالـي في الـبـلـدان النامية للاستثمار في البنية التحتية، وتحقيق النمو الأخضر والمستدام في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مبرزة استشهاد فلسطينين بنيران الاحتلال الإسرائيلى ، وقرار رئيس الــوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو منع دخول اليهود في العشر الأواخـر من شهر رمضان للمسجد الأقصى.وعرجت على تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعدم الانسحاب من الانتخابات الرئاسية لعام2024 حتى إذا أدين بتهم جنائية .وتطرقت صحف القاهرة إلى مواصلة السلطات الأمريكية تحقيقاتها للكشف عن مصدر ولغز تسريبات وثائق البنتاجون السرية، وإعلان الصين عن فرض منطقة حظر طيران شمال تايوان لنحو نصف ساعة خلال يوم الأحد من الأسبوع المقبل، وتسجيل الصين أول وفاة بمتحور جديد لأنفلونزا الطيور.// انتهى //10:47ت م0055