طوكيو 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع ، وسط التفاؤل بانتعاش قطاع التجزئة المحلي، في حين تأثرت الأسهم المالية بمخاوف الركود في الولايات المتحدة.وصعد مؤشر (نيكي) بنسبة 0.26 في المئة، ما يعادل 74.27 نقطة، ليصل عند مستوى 28,156.97 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقاً، بمقدار 1.01 نقطة، ما نسبته 0.05 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 2,007.93 نقطة.// انتهى //10:55ت م0056