اقتصادي / الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع
الخميس 1444/9/22 هـ الموافق 2023/04/13 م واس
طوكيو 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس
أغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع ، وسط التفاؤل بانتعاش قطاع التجزئة المحلي، في حين تأثرت الأسهم المالية بمخاوف الركود في الولايات المتحدة.
وصعد مؤشر (نيكي) بنسبة 0.26 في المئة، ما يعادل 74.27 نقطة، ليصل عند مستوى 28,156.97 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقاً، بمقدار 1.01 نقطة، ما نسبته 0.05 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 2,007.93 نقطة.
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