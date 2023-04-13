مكة المكرمة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واستشرف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية على (25) فرقة تطوعية، إضافة إلى الفرق التطوعية من معهد وكلية الحرم المكي الشريف خلال شهر رمضان المبارك داخل المسجد الحرام.وأوضحت مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود أن الفرق التطوعية بالمسجد الحرام تقدم خدماتها المختلفة بالوكالات النسائية في المجالات الميدانية والخدمية والصحية؛ كالمشاركة في تفويج الحشود إلى صحن المطاف والمصليات النسائية وفتح الممرات لضيوف الرحمن والمشاركة في تقديم عدد من الخدمات بمصليات ذوات الإعاقة وكبيرات السن ومصليات الاعتكاف، كذلك الإشراف على مشاركة الفرق التطوعية في عمليات التنظيف والتطهير والتعقيم وإرشاد التائهات وتقديم عدد من الخدمات بعدة لغات مختلفة، وتوزيع عبوات ماء زمزم ووجبات الإفطار للصائمات والهدايا التذكارية.// انتهى //10:57ت م0057