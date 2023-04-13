الخرطوم 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي آنيت فيبر يوم أمس، والذي قدم خلاله البرهان، شرحاً حول مجمل تطورات العملية السياسية، مؤكداً التزام المؤسسة العسكرية بالعملية السياسية.ونقلت الصحف عن قوى الحرية والتغيير الموقعة على الاتفاق الإطارى، أنها تتابع تصاعد جرائم العنف والقتل والاغتيالات في عدد من مناطق البلاد، خاصة إقليم دارفور.ولفتت الانتباه إلى حث مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي هانا تيتا، الجانبين السوداني والجنوب سوداني إلى الانخراط مرة أخرى في الحوار لحل قضية منطقة أبيي، بطريقة تدعم السلام والازدهار والتنمية لشعب المنطقة.وأشارت صحف الخميس إلى توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مساعدات غذائية طارئة للأسر المتضررة من الحرائق في محلية السلام التابعة لولاية دارفور السودانية، حيث جرى توزيع 1.150 سلة غذائية، استفاد منها 7,030 فرداً من المتضررين من الحرائق.ونشرت صحف السودان تصريحات لوزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أكد فيها أن إنهاء الاحتلال هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام.// انتهى //11:32ت م0059