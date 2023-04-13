سنغافورة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم إذ عززت بيانات التضخم الأمريكي التي جاءت أقل من المتوقع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل ثم يوقف الزيادات.وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الذهب صعد في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة، ليصل إلى 2016.99 دولاراً للأوقية ، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 2030.70 دولاراً.وزادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة مسجلة 25.50 دولارًا للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 1015.06 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.3 في المئة، ليصل سعره إلى 1464.16 دولاراً.// انتهى //11:33ت م0060