مكة المكرمة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسنفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة رعاية شؤون المسنين بالمسجد الحرام، عدداً من الفحوصات الطبية للعلامات الحيوية لكبار السن طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وذلك في المواقع المخصصة لهم عن طريق الفرق الطبية المتخصصة.وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي، أن ذلك يأتي ضمن مبادرة " عطاء للكبار يصنعه الأخيار " مؤكداً تكثيف الجهود لخدمة ضيوف الرحمن والاهتمام بكبار السن وتقديم لهم جميع الخدمات الإنسانية والتسهيلات اللازمة التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة وطمأنينة، وتذليل الصعوبات وتلبية جميع الاحتياجات .وأضاف أن توفير الفرق الطبية للاطمئنان على صحة ضيوف الرحمن، يأتي مواكبة لحملة الرئاسة (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) تحت شعار "من الوصول إلى الحصول" تحقيقاً لرؤية الرئاسة التطويرية (2024) في إثراء تجربة ضيف الرحمن .// انتهى //11:35ت م0061