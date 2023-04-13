إسلام آباد 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، تأكيد رئيس الوزراء شهباز شريف حرص حكومته على معالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.وتطرقت لتأكيد وزير الخارجية الباكستاني بلاول زرداري بوتو، اهتمام بلاده بالعلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية.وأخبرت صحف الخميس عن قيادة وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية حنا رباني كهر، وفد بلادها في الاجتماع الرابع لدول جوار أفغانستان المقرر عقده اليوم في سمرقند بأوزبكستان، مشيرة إلى اتفاق باكستان وبلغاريا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما التجارة والاقتصاد والاستثمار والتعليم العالي والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.وحذرت الصحف من تفاقم حجم الديون الخارجية على باكستان، بشكل قد يضاعف من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.وأشارت إلى نجاح الشرطة الباكستانية في اعتقال عنصرين إرهابيين كانا يخططان لتنفيذ عملية إرهابية في مدينة كراتشي.// انتهى //11:38ت م0062