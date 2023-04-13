تونس 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم إعلان رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أوديل رينو باسو أنه على تونس التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حتى يواصل البنك الأوروبي تقديم الدعم لتونس.ولفتت الانتباه إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد فلسطينيين اثنين بنيران الاحتلال الإسرائيلي.وكتبت صحف الخميس عن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الصومال، ودعوته إلى تحرك إنساني دولي عاجل لتوفير مساعدات غذائية للشعب الصومالي الذي أصبح مهدداً بالمجاعة.وتناقلت صحف تونس إعلان الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ للتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية؛ بسبب ارتفاع تدفقات المهاجرين عبر مياه البحر الأبيض المتوسط وخاصة من ليبيا وتونس لثلاثة أضعاف.// انتهى //12:31ت م0064