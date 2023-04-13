لندن 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الجمهورية الأيرلندية ولقائه رئيس الوزراء ليو فاردكار وعدد من المسؤولين في حكومة دبلن.واستعرضت الصحف، بيانات رسمية تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل نمواً خلال شهر فبراير الماضي متأثراً بالإضرابات المتعاقبة لعمال نقابات القطاع العام.وتناولت تأكيد مسؤول نيجيري بارز أن الرئيس المنتخب، بولا تينوبو، سيستلم مهام عمله في الموعد المحدد نهاية شهر مايو المقبل.ونددت صحف الخميس استمرار كوريا الشمالية في إطلاق تجارب الصواريخ الباليستية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين، داعية في ذات الوقت بيونج يانج إلى وقف جميع الأنشطة العسكرية التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة.// انتهى //12:36ت م0065