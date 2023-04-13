الخرطوم 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسحذر الجيش السوداني، مما وصفه بـتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن من جانب قيادة قوات الدعم السريع.وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان لها اليوم، " إن تحركات قوات الدعم السريع تشكل تجاوزاً واضحاً للقانون"، موكدة أن محاولاتها في إيجاد الحلول السلمية لهذه التجاوزات لم تنقطع، وذلك حفاظاً على الطمأنينة العامة وعدم الرغبة في نشوب صراع مسلح ".وأكدت القيادة أن الانفتاحات وإعادة تمركز قوات الدعم السريع يخالف مهامها ونظام عملها، وفيه تجاوز واضح للقانون ومخالفة لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية والولائية، وأن استمرارها سيؤدي حتماً إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد.وجددت القوات المسلحة، تمسكها بما تم التوافق عليه في دعم الانتقال السياسي وفقاً لما تم في الاتفاق الإطاري .// انتهى //12:42ت م0067