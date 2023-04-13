بغداد 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بلقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والنائب الأول لرئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي؛ لتأكيد التنسيق والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وحسم إقرار الموازنة في البرلمان .وتابعت توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتعاون في مجال مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة والنزاهة في القطاعين العام والخاص.‎وأوردت صحف الخميس خبر تمكن قوات الأمن العراقية القبض على أربعة إرهابيين مطلوبين للقضاء بموجب قانون مكافحة الإرهاب في محافظة كركوك.ونوهت بقرار الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي اليوم بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية التي شهدها العراق خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.وأشارت صحف بغداد إلى زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر، ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ لبحث تطوير العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين وتوحيد المواقف من القضايا المشتركة.وواصلت متابعتها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين واعتقال العديد منهم في مدن مختلفة مع مضايقة المصلين في المسجد الأقصى.وتناولت صحف العراق اتفاق رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي ورئيس البرلمان الأفريقي فورتشين شارومبير على حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية .// انتهى //12:52ت م0068