الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسعقدت هيئة التراث لقاءً افتراضياً مفتوحاً استعرضت خلاله جهود الهيئة في تأهيل مواقع التراث العمراني وفتحها للزوار، إلى جانب مناقشة خططها المستقبلية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور جاسر الحربش، وعدد من المختصين والعاملين والمهتمين بالقطاع.واستعرض اللقاء رؤية ورسالة هيئة التراث، وركائزها الإستراتيجية، وأبرز المشاريع التراثية التي تم ترميمها وبلغ عددها 32 مشروعاً، إلى جانب مشاريع التدخل الطارئ من الهيئة التي تشمل: مشروع التدخل العاجل 18 موقعاً؛ تم إنجاز 11 موقعاً منها، ومشاريع التدعيم الإنشائي وعددها 28 موقعاً، بالإضافة إلى مشروع توريد وتركيب اللوحات التعريفية والتحذيرية لجميع مناطق المملكة.وتطرق اللقاء إلى أبرز المشاريع المستقبلية للهيئة لعام 2023، واشتملت على 25 مشروعاً في مجال الآثار، و18 مشروعاً في مجال التراث العمراني، كما أوضحت الهيئة كيفية استقبال البلاغات عن المواقع والمباني التراثية ودورها في الإشراف الفني عليها، إلى جانب توعية المواطنين بضرورة دراسة حالة كل مبنى.وتناول اللقاء التعريف بخدمة التراث العمراني التي أتاحتها الهيئة بخصوص تسهيل الإجراءات والوصول المجتمعي لخدمات التراث الثقافي التي تتضمن بلاغ تراث عمراني وطلب تسجيل بيانات موقع تم ترميمه من قبل مالكه بالإضافة إلى طلب تسجيل موقع تراث عمراني في السجل الوطني للتراث العمراني ويمكن الوصول اليها عبر الرابط: ( https://contactcenter.moc.gov.sa/).ودعا الرئيس التنفيذي للهيئة المهتمين والمختصين وملاك المواقع التراثية إلى التواصل مع الهيئة عبر حسابها الرسمي في منصة تويتر، أو في فروعها على مستوى مناطق المملكة في حال وجود أي دعم، منوها بوعي المواطن ودوره بوصفه شريكاً أساسياً في المحافظة على تراث وطنه وتنميته.ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تعقدها هيئة التراث مع المهتمين والمختصين في قطاع التراث الثقافي؛ وذلك بهدف تأهيل المواقع التراثية، وبناء جسور تواصل بين الهيئة والممارسين والمهتمين والاستماع إلى المقترحات التطويرية للقطاع من قبلهم.// انتهى //13:02ت م0069