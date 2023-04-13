الدمام 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الإدارات المعنية في إمارة المنطقة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لخدمة المستفيدين من مواطنين ومقيمين ومتابعة إنجاز الأعمال.وأكد سموه أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة - أيدها الله - التي تحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم، كما أكد أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية في المنطقة لتوفير الخدمات لأهالي المنطقة وزائريها، وقاصدي الأماكن السياحية.// انتهى //13:20ت م0073