حائل 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسنفذت أمانة منطقة حائل ممثلة بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة 10 معابر جديدة للمشاة؛ بهدف تفعيل التدابير اللازمة للتقليل من الحوادث المرورية في الطرق الرئيسة والشوارع العامة بمدينة حائل.وأوضحت أمانة منطقة حائل أنها اعتمدت نموذجاً مميزاً لمعابر المشاة وتصميماً فريداً يحاكي طبيعة المنطقة في أحد أهم محاور الانتقال الآمن بين مسجد الراجحي وأحد المجمعات التي تشهد إقبالاً في مختلف الأوقات، حيث بلغ إجمالي المعابر بحائل 65 معبراً للمشاة ويبلغ عرض المعبر 53.5 متراً وارتفاع الإشارة 5.5 أمتار والأعمدة مصنوعة من مادة "جي آر بي" ، إضافة إلى وضع سياج فاصل في الجزيرة الوسطى في شارع الثلاثين؛ لمنع المارة من العبور إلّا من خلال معابر المشاة المتاحة فقط لسلامتهم، فيما تم تركيب أكثر من 300 لوحة إرشادية لتنبيه السائقين بضرورة التهدئة لوجود مدارس أو معابر للمشاة في عدد من الشوارع ومحيط المدارس والمواقع التي يرتادها الزوار.وأكدت الأمانة أنها تواصل تنفيذ برنامج تحسين سلامة الطرق من خلال دراسة السلامة المرورية في الشوارع وتحديد أهم المواقع التي تشهد حركة عالية وتحليلها لإيجاد الحلول الهندسية المناسبة لرفع كفاءة السلامة المرورية فيها وتقليل نسبة الحوادث للحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق .// انتهى //13:23ت م0074