الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسنظمت مؤسسة "سعي" الوقفيَّة لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بالرياض أمس، جلسة حوارية بعنوان (نحو التغيير)، تناولت تحسين سبل الحياة والارتقاء بجودتها؛ وذلك ضمن مبادرة غيث الرمضانية بنسختها الرابعة لهذا العام.وناقش المشاركون في الجلسة علاقة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع وكيفية اندماجهم معه، ومدى تأثير العلاقات الاجتماعية على جودة الحياة، بالإضافة إلى موضوع القلق وكيفية التعامل معه، وما أفضل الوسائل العلمية لمواجهته.// انتهى //13:36ت م0075