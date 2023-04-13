الدمام 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسأكدت أمانة المنطقة الشرقية، عن مواصلتها تنفيذ برامجها وبشكل دوري، في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية وبرامج أنسنة المدن وجودة الحياة، وذلك حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها؛ لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة.وتمثلت جهود الأمانة في الربع الأول من العام 2023م، في تنسيق وزراعة (263239) من الأشجار والورود، وإزالة (71) متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للمظهر العام، و (23337) متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، و (257) من التحويلات والحواجز الخرسانية، و (285) لوحة إعلانية مخالفة، و (53) مظلة وهنجر داخل الأحياء، ومعالجة وضع (325) حاوية نظافة داخل الأحياء، ومعالجة وضع (19) من الباعة الجائلين المخالفين، وإصلاح وتأهيل (349892) متراً مربعاً من الحدائق وملاعب الأطفال.وأفادت الأمانة أنها تعمل على مدار الساعة في معالجة جميع مظاهر التشوه البصري، وعلى تحسين المشهد الحضري الجمالي، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة والممتلكات العامة، لتحقيق مستوى أفضل للمظهر العام وتحسين الظواهر السلبية، داعيةً الجميع إلى التعاون مع الأمانة لتحقيق أهداف هذه البرامج، من خلال مركز البلاغات 940 للإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية.// انتهى //13:49ت م0076