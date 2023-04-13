المدينة المنورة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واستكثّف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها خلال شهر رمضان المبارك للتحقق من جودة مياه زمزم قبل مباشرة توزيعها ووصولها لقاصدي المسجد النبوي عبر نقاط الشرب وحافظات مياه زمزم والعبوات المخصّصة للصائمين.ورصدت "واس" مشاهد من جهود فرق العمل داخل المسجد النبوي وفي الساحات لإيصال مياه زمزم إلى الصائمين في أرجاء المسجد عبر برنامج زمني دقيق, يراعي توزيع مياه زمزم بكميات كافية وإعادة تعبئتها على مدار الساعة بما يضمن جودتها وسلامة وأمن المصلين .ويتولى فريق مختص يتألف من 12 كادراً مختصّاً من منسوبي إدارة المختبر بوكالة شؤون المسجد النبوي أخذ عينات من مياه زمزم من جميع مصادر الشرب بما يصل إلى 80 عينة يومياً, من حافظات مياه زمزم , ومن المشربيات, وعبوات زمزم سعة 330 مل بشكل مستمر قبل وبعد التوزيع, ليتم تحليلها والتحقق من سلامتها وجودتها على مدار الساعة قبل وصولها لقاصدي المسجد النبوي.ويبدأ عمل فريق المختبر في التحقق من سلامة مياه زمزم بالمسجد النبوي فور وصول صهاريج نقل مياه زمزم من مكة المكرمة التي يبلغ عددها 20 صهريجاً يومياً، يتم أخذ عينات من حمولتها مباشرة للتأكد من سلامة المياه وفق عملية تحليل دقيقة يتم خلالها فحص العيّنات بواسطة أحدث الأجهزة التقنية للكشف عن أي مستوى من الملوثات قد تؤثر على جودة المياه أثناء عملية التعبئة وبعدها أو النقل, فلا يسمح بتوزيع المياه إلا بعد التحقّق من سلامة العينة ومطابقتها لمعايير وصلاحية الاستهلاك, ليتم توجيهها إلى نقاط التفريغ ليتم لاحقاً تعبئة حافظات زمزم بعد تنظيفها ثم تعبئتها بالمياه وتوزيعها في أرجاء المسجد النبوي وفق عملية تستمر على مدار الساعة تراعي إيصال كميات كافية من مياه زمزم بدرجة حرارة باردة ومعتدلة في قسمي الرجال والنساء, لاسيما قبل وقت الإفطار وأثناء صلاتي القيام والتهجد.// انتهى //14:08ت م0081