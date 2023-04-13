الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، معالي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مملكة هولندا فوبكه هويكسترا.واستعرض الجانبان أوجه العلاقات الخليجية - الهولندية وأهمية تعزيزها ثنائياً ومن خلال الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.حضر اللقاء الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.// انتهى //14:11ت م0083