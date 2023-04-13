القاهرة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسواصلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إغلاق ميناء العريش البحري لليوم الثاني؛ وذلك بسبب الأحوال والظروف الجوية غير المستقرة التي تتعرض لها محافظة شمال سيناء.وأفاد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري، أن قرار استمرار الإغلاق جاء نتيجة سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر، مؤكداً أنه سيتم فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية.// انتهى //14:22ت م0084