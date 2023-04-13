عام / أمانة الشرقية ترفع أكثر من 556 ألف متر مكعب من مخلفات البناء وتسوير 33،965 متراً طولياً للأراضي الفضاء
الخميس 1444/9/22 هـ الموافق 2023/04/13 م واس
الدمام 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس
نفذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في وكالة التعمير والمشاريع، حملة شاملة منذ 15 سبتمبر 2022 إلى 9 أبريل من العام الجاري 2023م، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري في حاضرة الدمام، نتج عنها تسوير (33.965) متراً طولياً للمباني، ورفع وإزالة (556.243) متراً مكعباً من مخلفات البناء، و (7018) حاجزاً خرسانياً، وتغليف (54) مبنى على الشوارع التجارية، وصيانة (12.684) عمود إنارة، ورفع (3.433) سيارة تالفة، إضافة إلى رصد (654) مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.
وأوضحت الأمانة، أنه جاري العمل حالياً على المرحلة الثالثة لتسوير الأراضي الفضاء بمشاركة 19 بلدية في مختلف مدن المنطقة والتي تستهدف 75 مشروعاً، مبينة أن خطة عمل تسوير الأراضي للمرحلة الأولى بدأت في يناير 2022 نتج عنها إصدار (103) رخص، كما حققت المرحلة الثانية التي بدأت مارس 2023 إصدار (36) رخصة.
يذكر أن إدارة الطوارئ والبلاغات 940 استقبلت خلال الأسبوع الماضي (3398) بلاغاً عن مخالفات في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع والمرافق العامة في المتنزهات والواجهات البحرية.
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14:25ت م
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