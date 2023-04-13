الدمام 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في وكالة التعمير والمشاريع، حملة شاملة منذ 15 سبتمبر 2022 إلى 9 أبريل من العام الجاري 2023م، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري في حاضرة الدمام، نتج عنها تسوير (33.965) متراً طولياً للمباني، ورفع وإزالة (556.243) متراً مكعباً من مخلفات البناء، و (7018) حاجزاً خرسانياً، وتغليف (54) مبنى على الشوارع التجارية، وصيانة (12.684) عمود إنارة، ورفع (3.433) سيارة تالفة، إضافة إلى رصد (654) مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.وأوضحت الأمانة، أنه جاري العمل حالياً على المرحلة الثالثة لتسوير الأراضي الفضاء بمشاركة 19 بلدية في مختلف مدن المنطقة والتي تستهدف 75 مشروعاً، مبينة أن خطة عمل تسوير الأراضي للمرحلة الأولى بدأت في يناير 2022 نتج عنها إصدار (103) رخص، كما حققت المرحلة الثانية التي بدأت مارس 2023 إصدار (36) رخصة.يذكر أن إدارة الطوارئ والبلاغات 940 استقبلت خلال الأسبوع الماضي (3398) بلاغاً عن مخالفات في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع والمرافق العامة في المتنزهات والواجهات البحرية.// انتهى //14:25ت م0085