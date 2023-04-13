عام / أمير تبوك يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر
الخميس 1444/9/22 هـ الموافق 2023/04/13 م واس
تبوك 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات، والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك , لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.
وأكد سموه أهمية تكثيف الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة جهودها لتوفير الخدمات لقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة.
// انتهى //
14:32ت م
0086