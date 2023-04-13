تبوك 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسوجّه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات، والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك , لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.وأكد سموه أهمية تكثيف الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة جهودها لتوفير الخدمات لقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة.// انتهى //14:32ت م0086