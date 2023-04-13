الكويت 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 3ر3 نقاط ليبلغ مستوى 87ر6989 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 05ر0 في المئة، حيث تم تداول 17ر94 مليون سهم عبر 8419 صفقة نقدية بقيمة 12ر34 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر1 نقطة ليبلغ مستوى 5440 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 03ر0 في المئة من خلال تداول 7ر23 مليون سهم عبر 1554 صفقة نقدية بقيمة 8ر2 مليون دينار كويتي .وانخفض مؤشر السوق الأول 08ر5 نقاط ليبلغ مستوى 46ر7758 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 07ر0 في المئة من خلال تداول 4ر70 مليون سهم عبر 6865 صفقة بقيمة 3ر31 مليون دينار كويتي .في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 7ر1 نقطة ليبلغ مستوى 60ر5496 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 03ر0 في المئة من خلال تداول 22 مليون سهم عبر 1318 صفقة نقدية بقيمة 6ر2 مليون دينار كويتي .// انتهى //14:34ت م0087