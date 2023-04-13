جدة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسوظفت جامعة جدة من خلال بحثٍ علمي الواقع الافتراضي في مجال الحج من خلال محاكاة رحلة الحاج كاملة؛ في تجسيد لجميع مناسك الحج بطريقة مشوقة وتوعوية للحجاج قبل أداء المناسك بتقنية "360" درجة، والمقدم من طلاب الجامعة ممثلة في كلية علوم وهندسة الحاسب؛ والذي يعد أول نظام واقع افتراضي دشنته الجامعة بحضور وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح؛ وذلك بمقر المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل.ويوثق المشروع "رحة الحاج" بدءًا من تجهيز الحقائب والأدوية والمستلزمات الشخصية، وصولًا إلى نقطة التجمع ثم الحرم المكي ومنى، والاستعداد للمغادرة لمشعر عرفة والحفاظ على الصحة والسلامة وعدم حمل الأشياء الثقيلة أثناء التنقل في القطار المتجه إلى مشعر عرفة، وانتهاءً بمتابعة البرامج التوعوية والثقافية، ورمي الجمرات بالإضافة إلى حفل المعايدة.ويعد هذا المشروع ضمن برنامج تمكين الطلاب الموهوبين والمتفوقين لرؤية الجامعة السعودية الحديثة الذي يعزز قدرة الطلاب الموهوبين والمتفوقين في تفعيل دورهم الريادي داخل المجتمع في مجالات تفوقهم وإبداعهم في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030 ٬ حيث يوفر البرنامج بيئة تعليمية جاذبة للإبداع والابتكار بما يتوافق مع توجهات الثورة الصناعية الرابعة عن طريق مجموعة من الآليات وفق مرجعيات عالمية.// انتهى //15:34ت م0107