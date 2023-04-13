الدمام 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسأبرمت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم، مذكرة تفاهم مع جمعية المتقاعدين بالمنطقة الشرقية، تهدف إلى طرح برامج وفعاليات ومبادرات مبتكرة تعزز خبرات المتقاعدين في مجالاتهم وتخصصاتهم بالمجتمع، وذلك بمقر الأمانة.ووقع المذكرة، معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، مع رئيس مجلس إدارة جمعية المتقاعدين محمد القرناس.وأكد المهندس الجبير، أن مثل هذه الاتفاقيات تسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية بين الأمانة وجهات القطاع الثالث ضمن برنامج التحول الوطني في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية والنهوض برفع مستوى الخدمات التنموية؛ استناداً إلى أهمية تحقيق التعاون فيما بين الجهات لتحقيق المنفعة العامة للوطن.من جانبه أوضح القرناس، أن جمعية المتقاعدين تهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى تنفيذ برامج مشتركة بين الطرفين تسعى لتقديم كل ما من شأنه أن يسهم في دعم جودة حياة المتقاعدين، وإشراكهم بفاعلية في تنمية المجتمع وفق رؤية المملكة 2030.// انتهى //15:34ت م0108