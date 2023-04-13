الدوحة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بـ135.57 نقطة، أي ما يعادل 1.33 % ، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و90.01 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم، تداول 155 مليونا و119 ألفا و765 سهما، بقيمة 526 مليونا و187 ألفا و194.097 ريال، نتيجة تنفيذ 19628 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 11 شركة، بينما انخفضت أسعار 36 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 587 مليارا و674 مليونا و541 ألفا و519.570 ريال، مقارنة بـ 596 مليارا و518 مليونا و685 ألفا و812.720 ريال، بالجلسة السابقة.// انتهى //15:37ت م0109