مكة المكرمة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسأكد مدير وحدة خدمات المعتكفين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي محمد بن سالم اللحياني، جاهزية جميع الخدمات والتسهيلات لخدمة (٢٥٠٠) معتكف بالمسجد الحرام، بقيادة كفاءات ميدانية مؤهلة لخدمة المعتكفين والمعتكفات وتوفير مختلف الخدمات كخدمات سقيا زمزم ووجبات الإفطار والسحور والمشروبات الساخنة والباردة ووجبات الضيافة.وأضاف: كما جهزت فرق ميدانية للقيام بعمليات التطهير والتعقيم على مدار الساعة، إضافة إلى عيادة طبية متكاملة بكامل كادرها الطبي للمحافظة على صحة وسلامة الجميع، وشاشات توعوية عن فضل الاعتكاف وحدوده وأحكامه وغيرها من الخدمات المقدمة للزائرين والمعتمرين والمصلين خلال الشهر الفضيل.وأشاد عدد من المعتكفين بالتنظيم المميز لخدمات ومواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام وتنوع الوسائل الإلكترونية للتسجيل فيه وسلاسته وإنهاء إجراءاته بوقت قليل، مشيرين إلى أن اللقاء التعريفي المقام عن بعد عبر البث الافتراضي كان مفيداً لاحتوائه على الكثير من المعلومات الهامة، كمواقع الاعتكاف وكيفية الوصول للمداخل المخصصة لهم والعديد من التنبيهات، والإرشادات التي حققت التميز الخدمي في جميع مخرجات خدمات الاعتكاف بالمسجد الحرام.ونوهوا بالخدمات المتكاملة للاعتكاف والتي تساعد على التمتع بأداء الشعيرة بكل يسر وسهولة، وفي أجواء من الروحانية واللحظات الإيمانية ، مثمنين لقيادة المملكة العربية السعودية على ما تقوم به من جهود نوعية تراعي تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.//انتهى//15:41ت م0110