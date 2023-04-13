القاهرة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 32 مليار جنيه ليصل إلى 1.114 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.7 مليار جنيه.وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 5.55% ليبلغ 17671.27 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.43% مسجلاً 4485.55 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.14% لينهي التعاملات عند مستوى 2969.83 نقطة.// انتهى //15:44ت م0111