جدة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسيعرض بازار ساحة الذهب الذي يقع في أحد أهم الشوارع الاقتصادية بجدة التاريخية "شارع الذهب" العديد من المنتجات منها البخور والعطور والأقمشة والملابس والحلويات والاكسسوارات والتحف والزينة المنزلية.ويشهد البازار طيلة شهر رمضان المبارك إقبالًا كبيراً من المتسوقين والزوار لموسم رمضان يتجولون في الساحة التي يقع فيها البازار، يجذبهم إليه الأكشاك المزينة بنقوش ذات طابع تاريخي، ومباني جدة العريقة وأزقتها القديمة المحيطة به التي تمنح الزائر والسائح والمتسوق تجربة فريدة من خلال التحف التاريخية والأثرية وأشكال المعروضات الجميلة والدقة في تفاصيلها.ويضم البازار مجسمات من الطراز المعماري الحجازي القديم، والأعمال والمشغولات اليدوية المصنوعة محلياً ، والملابس الشعبية القديمة التي تستخدم في الأعياد والاحتفالات ، وتمثل التقاليد السائدة في المنطقة التاريخية، إضافة إلى أنواع مختلفة من البخور والطيب التي كانت تستخدم في الاستقبال والحفاوة بالضيوف في المناسبات المختلفة.وخضع شارع الذهب الذي تحتضن ساحته البازار، لتنفيذ مشروع تطوير ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية التي تتضمن رصف وإنارة شارع الذهب ووضع معايير لتحسين الواجهات التاريخية والبيئة العمرانية والمحافظة على المباني التراثية.كما أسهم موسم رمضان في انتعاش الحركة الشرائية في العديد من الأسواق المنتشرة في ساحات جدة التاريخية والبلد، واستقطبت فعاليات الموسم عدداً كبيراً من الزوار خاصة من السائحين القادمين من مختلف دول العالم، الذين تواجدوا بشكل لافت في الأسواق القديمة التي لا زالت تحافظ على رونقها وتنافس مجمعات التسوق الكبرى الموجودة في جدة، حرصوا خلال تسوقهم على اقتناء التحف القديمة وشراء الهدايا التذكارية خاصة الملابس التقليدية.// انتهى //15:44ت م0112