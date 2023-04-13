عام / إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري أمام حركة الملاحة
الخميس 1444/9/22 هـ الموافق 2023/04/13 م واس
القاهرة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس
أعادت هيئة موانىء البحر الأحمر ،فتح ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار حركة الرياح.
وأوضحت الهيئة في بيان لها ، أنه تم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية في الميناء مع استمرار المتابعة مع هيئة الأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظاً على انتظام وسلامة الملاحة البحرية .
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15:46ت م
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