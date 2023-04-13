القاهرة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسأعادت هيئة موانىء البحر الأحمر ،فتح ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار حركة الرياح.وأوضحت الهيئة في بيان لها ، أنه تم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية في الميناء مع استمرار المتابعة مع هيئة الأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظاً على انتظام وسلامة الملاحة البحرية .// انتهى //15:46ت م0114