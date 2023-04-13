الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسعقدت لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى اجتماعاً برئاسة معالي عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، لاستعراض أعمال وإنجازات المركز السعودي للاعتماد المُضمنة في التقرير السنوي للمركز للعام المالي 1443 /1444هـ.وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، أهمية تفاعل وتكامل جهود المركز مع جهود الجهات الحكومية الأخرى المعنية بقطاع تقويم المطابقة من خلال أنظمتها ولوائحها التنفيذية لتنظيم أنشطة منح الشهادات والتفتيش للارتقاء بالبنية التحتية للجودة ولرفع المستوى في تنظيم تلك الأنشطة، وزيادة الثقة في شهادات نظام إدارة الجودة.ولأهمية الاعتماد في زيادة القبول الدولي للاستيراد والتصدير وتعزيز التبادل التجاري لتنمية الاقتصاد الوطني، ناقش أعضاء اللجنة ضرورة تطوير آليات عمل تضمن استدامة مواءمة برامج ومبادرات المركز، لتعظيم أثر أعمال المطابقة في تطوير بيئة التصدير والاستيراد والتبادل التجاري في المملكة، كما ناقش أعضاء اللجنة في الاجتماع طبيعة عمل المركز الذي يتطلب تواصل مؤسسي فعال مع ثلاث فئات (الجهات الحكومية، قطاع الأعمال، المستهلكين)، وضروري قيام المركز بتطوير سياسات وآليات عمل تضمن بناء خطط المركز في تحديد أولويات الاعتماد على أولويات واحتياجات الجهاتالحكومية وقطاع الأعمال والمستهلكين.// انتهى //15:47ت م0115