الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسأعلنت المديرية العامة للجوازات مواعيد العمل في إدارات الجوازات وشعبها في مناطق المملكة ومحافظاتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.وأوضحت أن العمل في شعبة الجوازات بحي الرمال في مدينة الرياض من الساعة 21:00 حتى الساعة 1:00 طوال أيام الأسبوع، وشعبة الخدمات الإلكترونية روشن مول في محافظة الخرج من الأحد إلى الخميس من الساعة 21:00 حتى الساعة 1:00 وذلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك.وأضافت: "أن شعبتي جوازات الصيرفي مول، والتحلية مول في محافظة جدة ستستقبل المراجعين من الأحد إلى الخميس من الساعة 22:00 حتى الساعة 1:00 حتى نهاية شهر رمضان المبارك.وبينت أن العمل في بقية إدارات جوازات المناطق والمحافظات خلال شهر رمضان المبارك من الأحد إلى الخميس من الساعة 10:00 حتى الساعة 15:00، ومن الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 حتى الساعة 14:30 خلال أيام العيد.وأشارت "الجوازات" إلى أن الخدمة في إدارات الجوازات خلال أيام إجازة عيد الفطر للحالات الطارئة التي لا يمكن تنفيذها عبر الخدمات الإلكترونية للجوازات عبر منصات (أبشر، أبشر أعمال، مقيم) ويمكن للمستفيد معالجة ظهور أي رسالة تعوق التنفيذ بمراسلة الجوازات من خلال خدمة تواصل عبر منصة أبشر.// انتهى //15:55ت م0119