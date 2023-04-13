جيزان 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسنبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيره على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله-تعالى حتى الساعة العاشرة مساءً.// انتهى //15:56ت م0120