جدة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسأنجزت أمانة محافظة جدة 57 % من أعمال تنفيذ مشروع حلول الأمطار لطريق الملك فيصل "عابر القارات سابقًا"، والذي تقدر تكلفته الإجمالية بـ 85.830.437 مليون ريال، ومدة تنفيذ تصل لـ 24 شهرا.وأوضحت الأمانة أن المشروع يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية وضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030م، مبينة أن حلول الأمطار لطريق الملك فيصل ستشتمل على منظومة من تصريف المياه للطريق الذي يمر في أحياء أبحر الشمالية والشراع، وتتضمن إنشاء وتنفيذ أنابيب وقنوات لتصريف مياه الأمطار بطول يصل إلى نحو 12.855 كلم مزودة بـ 97 منهول و 62 مصيدة لتصريف الأمطار.وأشارت أمانة جدة إلى أن طريق الملك فيصل يعد الشريان الرئيس للمرور المحلي الذي يخدم أحياء أبحر الشمالية والشراع والياقوت، إضافة إلى الصواري والزمرد، وقد شهد المسار حالات تجمعات لمياه الأمطار خلال السنوات الماضية، في حين تتصف المناطق المستهدفة بهذا المشروع بأنها مناطق تطوير واعدة بمشروعات حيوية مما يتطلب تنفيذ حلول دائمة وتوفير بنية تحتية للأمطار تسهم في تحسين مستوى الخدمات للسكان.يذكر أن مشاريع تصريف مياه الأمطار تعد ضمن أهم مشاريع البنية التحتية لمدينة جدة حيث يجري العمل حاليًا على تنفيذ تسعة مشاريع لتصريف مياه الأمطار بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع لتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المراحل (الثانية والثالثة والرابعة) بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ المليار و 464 مليون و 304 آلاف ريال وتشمل: (مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03) - مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام – مشروع حي المنار - مشروع طريق الحرمين بحي النخيل - مشروع طيبة - مشروع الهدى والأجاويد – مشروع طريق الملك فيصل – مشروع المحمدية – مشروع الفردوس.// انتهى //16:04ت م0121