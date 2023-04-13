نيامي 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 23 طنا و840 كيلو غراما من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مدينة كوني بجمهورية النيجر، استفاد منها 2.400 فرد بواقع 400 أسرة، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية النيجر للعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن مشروع سلة إطعام الذي يهدف إلى توزيع 5,145 سلة غذائية في النيجر، تحقيقاً للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء.// انتهى //16:53ت م0136