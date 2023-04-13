مقديشو 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التزام المنظمة الأممية بدعم جهود التنمية في الصومال وتعزيز استقراره، مشيرًا إلى أن الصومال يواجه تحديات عديدة.وشدد غوتيريش في مؤتمر صحفي اليوم، في ختام زيارته للصومال، على أهمية التعاون القوي مع الصومال لمواجهة التهديدات، مؤكدًا التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الوطنية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب والتطرف.وأوضح إلى أنه من الآن وحتى شهر يونيو المقبل، من المتوقع أن يواجه حوالي 6.5 مليون صومالي مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما أن خطر المجاعة يلوح في الأفق، مناشدًا المانحين بقوة للوقوف إلى جانب الصوماليين.// انتهى //17:07ت م0141