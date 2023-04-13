الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (3,636,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة بطاطا، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهم (3) مقيمين ووافدان بتأشيرة زيارة، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //17:16ت م0143