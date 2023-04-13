الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسأصدرت مجلة الدارة العلمية المحكمة الصادرة من دارة الملك عبدالعزيز عددها الرابع من السنة (48) لشهر أكتوبر 2022م، على أربعة بحوث علمية متميزة في العنوان والطرح والاستنتاج، متنوعةً بين الجوانب التاريخية والتجارية والأدبية، وذلك لتحقيق أعلى مستوى إثرائي مفيد ومتنوع.وبدأ العدد ببحث عنوانه "السياسات الخارجية السعودية عبر ثلاثة قرون.. بحث عن أنماط ثابتة"، لأستاذ قسم العلوم السياسة بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود الدكتور صالح بن محمد الخثلان، حيث سبر أغوار السياسة الخارجية السعودية منذ بدايات احتكاكها بالدول الخارجية في القرن الثامن عشر الميلادي، من أجل تحديد مدى التغيرات التي شهدتها، ومعرفة إن كان هناك أنماط مستقرة تميزها، بالرغم من تغير السياسات الداخلية والخارجية واختلاف التحديات، كما استعرض أهداف السياسة الخارجية السعودية ومحدداتها.وجاء البحث الثاني بعنوان " إسهام تجار القصيم في تجارة القهوة عبر الخليج العربي 1369-1287هـ / 1870-1950م "، من إعداد أستاذ قسم التاريخ بكلية الآداب في جامعة الملك سعود، الدكتور منصور بن سليمان الشريدة، حيث تتبع في بحثه تجارة حبوب القهوة منذ بدء انتشارها في وسط الجزيرة العربية، لا سيما نشاط فئتين من تجار القصيم، أولهما الذين هاجروا إلى بلدان الخليج العربي والعراق أو غيرها ومارسوا تجارة المواد الغذائية ومنها القهوة، وكوّنوا ثروات وأنشأوا شبكات تجارية كبيرة في الحجاز وسواحل الخليج والعراق والهند، أما الفئة الثانية فهم أولئك التجار الذين كانوا ينتقلون من القصيم إلى موانئ الخليج العربي لشراء المواد الغذائية وتصديرها، ويركز البحث على العلاقة القوية بين هؤلاء التجار، وكيف كان لتجارتهم إسهام في الربط بين وسط الجزيرة العربية والعالم.كما جاء البحث الثالث بعنوان " رؤية عبدالله باشا السعدون لأزمة الإدارة في الأحساء قبل دخولها تحت حكم الملك عبدالعزيز.. دراسة لوثيقة تاريخية "، كتبه أستاذ قسم الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب في جامعة الملك فيصل الدكتور دايل بن علي الخالدي، وهو دراسة لوثيقة تاريخية محلية مكتوبة باللغة العثمانية ومذيلة بتوقيع وختم عبدالله السعدون شيخ السيايب وحاكم مدينة المبرز.واختتم العدد بالبحث الرابع والأخير لأستاذ قسم العلوم الاجتماعية بكلية الآداب والفنون في جامعة حائل للدكتور خليف بن صغير الشمري بعنوان " الدور الحربي للمرأة البدوية في الجزيرة العربية في القرنين التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين الميلادي.. العُطَفة والعماريَّة أنموذجًا"، تناول خلال أحد الأدوار المهمة في تاريخ المرأة الحربي في الجزيرة العربية، وعني البحث بالتعريف اللغوي والتاريخي لـ "العُطفة" و "العامريّة " والفرق بينهما، وتحديد الشروط والمواصفات الواجب توفرها عند اختيار الفتاة الراكبة لتصبح عطفة الحرب أو عماريّة، ورصدت الدراسة أسماء أهم العماريات المشاركات في الحروب، واستعرضت الواجبات الموكلة لها، وتتبع الدكتور الشمري في بحثه المراحل التاريخية المختلفة لظهور " مركب العطفة " واندثاره عند القبائل.// انتهى //17:27ت م0144