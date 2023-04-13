عرعر 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسوجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات، والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك , لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.وأكد سموه أهمية تكثيف الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة جهودها لتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين وزوار المنطقة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.// انتهى //17:30ت م0146