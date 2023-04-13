جاكرتا 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 35 طناً و 514 كيلو غراماً من السلال الغذائية في منطقة بازناس بجمهورية إندونيسيا، استفاد منها 3.448 أسرة بواقع 862 فرداً، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام إندونيسيا لعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للشعوب والدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //17:31ت م0147