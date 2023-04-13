أنجيمنا 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 16 طنا و250 كيلو غراما من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في محافظة دوربالي التابعة لولاية شاري باغيرمي بجمهورية تشاد، استفاد منها 1.500 فرد، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في جمهورية تشاد لعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //17:32ت م0149