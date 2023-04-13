اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 144 طنا من السلال الغذائية في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر في السودان
الخميس 1444/9/22 هـ الموافق 2023/04/13 م واس
الخرطوم 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 144 طنا من السلال الغذائية في محلية بورتسودان التابعة لولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 21.279 فردا من الفئات الأكثر احتياجاً.
ويأتي ذلك ضمن مشروع سلة إطعام الذي يهدف إلى توزيع 32.850 سلة غذائية، تحقيقاً للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء.
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17:32ت م
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