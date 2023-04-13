الخرطوم 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 144 طنا من السلال الغذائية في محلية بورتسودان التابعة لولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 21.279 فردا من الفئات الأكثر احتياجاً.ويأتي ذلك ضمن مشروع سلة إطعام الذي يهدف إلى توزيع 32.850 سلة غذائية، تحقيقاً للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء.// انتهى //17:32ت م0150