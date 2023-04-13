أربيل 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسسلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدية حكومة المملكة العربية السعودية إلى إقليم كوردستان العراق والبالغة 25 طنًا من التمور.وقام بتسليم المساعدات – نيابة عن المركز- نائب القنصل العام للمملكة العربية السعودية في أربيل خالد بن عبدالله الشمراني، بحضور ممثل دائرة العلاقات الخارجية في كردستان سامان سوراني، ونائب رئيس منظمة بارزاني الخيرية كارزان نوري، وفريق من المركز.ويأتي ذلك ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المجالات.//انتهى//17:46ت م0156