تونس 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 ابريل 2023م واسالتقى وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار اليوم، بالعاصمة الإيطالية روما، نظيره الإيطالي، انطونيو تاياني.وجرى خلال اللقاء - وفق وكالة الأنباء التونسية - بحث مختلف أوجه التعاون الثنائي وافق تدعيمه وتنويعه، إضافة إلى بحث سبل معالجة مسألة الهجرة وضرورة اعتماد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لهذه الظاهرة، فضلا عن التزام البلدين بمكافحة عصابات الاتجار بالبشر.// انتهى //18:55ت م0161