القاهرة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسنظمت جامعة الدول العربية اجتماعاً جانبياً على هامش أعمال الدورة (56) للجنة السكان والتنمية، حول "السكان والتعليم والعمل: عوامل ممكنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية"، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.وشارك في الاجتماع الذى عقد حضورياً وعبر تقنية الاتصال المرئي، كل من المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، والأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، ووزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار.ويهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على الاتجاهات السكانية وواقع التعليم والعمل في البلدان العربية بخاصة تعليم النساء والفتيات، فضلاً عن أهمية جودة التعليم وربط برامج التعليم بمخرجات سوق العمل وتحديات المستقبل في ظل التحول الرقمي والتغيرات المناخية.// انتهى //18:55ت م0162