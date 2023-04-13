الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للخدمات الطبية بوزارة الداخلية على رتبة (عريف - جندي أول) للكادر النسائي، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 24/ 9/ 1444 هـ حتى يوم الخميس الموافق 29/ 9/ 1444 هـ.وسيتم استقبال طلبات القبول عبر منصة (أبشر – توظيف): https://jobs.sa.// انتهى //18:59ت م0165