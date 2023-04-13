اجتماعي / متطوعو فريق حباء يختتمون مبادرتي "لنمنحهم شعوراً بالفرح" و"إفطار صائم"
الخميس 1444/9/22 هـ الموافق 2023/04/13 م واس
البدائع 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس
اختتم فريق حباء التطوعي التابع لجمعية فتاة البدائع الخيرية بمحافظة البدائع ، أمس ، مبادرة "لنمنحهم شعوراً بالفرح" ، التي أسهمت في إقامة العديد من الأنشطة التفاعلية والبرامج الهامة ، ومنها زيارة الفريق التطوعي لمركز يوسف بن سليمان العريني لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة ، لإدخال البهجة على المرضى والأطفال وأصحاب الهمم في هذا الشهر الفضيل.
وأوضح الفريق التطوعي أن المبادرة جاءت في إطار جهود الفريق في مجال المشاركة المجتمعية ، ونشر ثقافة التطوع وأعماله الإنسانية لاسيما في شهر رمضان المبارك ، لافتاً الانتباه إلى أن الفريق شارك أيضاً في مبادرة "إفطار صائم " بالتعاون مع قسم توعية الجاليات التابع لجمعية دعوة البدائع ، وتوزيع أكثر من ١٠٠ وجبة ، بمشاركة 26 متطوعاً ومتطوعة ,
وأكد أن الفريق يواصل تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية التي يشارك فيها المتطوعون من مختلف الأعمار والفئات ، مشيدا بدور المتطوعين والمتطوعات جميعهم وماقدموا من جهود لإنجاح هاتين المبادرتين ، وبكل من دعم وساند هذه الأعمال الخيرية المباركة في شهر الخير ، سائلاً الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.
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