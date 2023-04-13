الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسأعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم عادل أحمد أحمد عمر معكفي -يمني الجنسية- بموجب رقم الحدود (4156926158) عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد للنظر في الدعوى يوم الأحد بتاريخ 1444/10/10هـ الساعة الثامنة والربع صباحاً.وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد, وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.// انتهى //19:06ت م0169